OL, OM, PSG, le gros coup de froid !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 19e journée

Le PSG a souffert à Lorient ce mercredi soir. Face à des Merlus 19e qui restaient sur sept défaites de suite en Ligue 1, Paris a peiné à bousculer son hôte du soir. Privés de Mbappé, les Parisiens ont été inoffensifs et ont subi les contres adverses. Monconduit a crucifié le PSG avant le repos sur une perte de balle de Herrera. Les Parisiens ont finalement arraché l'égalisation dans les arrêts de jeu avec un but d'Icardi. Lorient reste 19e mais prend enfin son 16e point de la saison.

Du côté des poursuivants du leader parisien, il y a eu du gâchis. Marseille n’a pas été en mesure de bousculer le Stade de Reims et s'est fait piégé par un but d'Hugo Ekitiké dans le dernier quart d'heure. Toutefois, à dix après l'exclusion de Dieng, l'OM a arraché le nul sur un penalty de Payet à la 98e minute. L'autre olympique a lui aussi gâché à domicile. Trop brouillon dans le dernier geste, les Lyonnais n'ont mené que quelques minutes face à Metz sur un but de Lukeba avant l'égalisation de Traoré. L’entrée de Cherki a changé le visage lyonnais mais Marc-Aurèle Caillard a sorti une énorme prestation dans les buts messins. Metz est 19e tandis que l'OL est un inquiétant 14e.

Dans les deux chocs de prétendants à l’Europe, Monaco a battu Rennes 2-1. Menés après un but de Terrier, les Monégasques ont pu compter sur leur duo Volland-Ben Yedder auteur d’un but chacun, le 10e pour le Français. Tout près de là, Nice a aussi renversé Lens 2-1 alors que les Nordistes menaient 0-1 sur un but de Kalimuendo. Nice prend la place de dauphin à Marseille devant l'OM, deux devant Rennes. Monaco remonte au sixième rang, Lens chute à la neuvième place.

Montpellier, Lille et Nantes font les bonnes opérations en première partie de tableau. Montpellier n'a laissé aucune chance à une équipe angevine décimée par le Covid 4-1. Le MHSC est cinquième. Bordeaux aussi était touché durement par le Covid mais Lille a peiné à dominer les Girondins devant pendant une bonne partie de la rencontre grâce à un doublé d'Elis. Patient, Lille l'a emporté 2-3 avec le 12e but de David. Lille est 8e juste derrière Nantes qui a gagné à Saint-Etienne pour la première de Pascal Dupraz. Kolo Muani a fait la décision en fin de match.

Enfin, dans le duel de seconde partie de tableau entre Troyes et Brest, l'ESTAC a arraché le nul à dix contre onze. Honorat a pourtant ouvert le score après cinq minutes puis Jessy Moulin, le gardien troyen a été exclu mais Adil Rami a endossé le costume du sauveur pour l'égalisation. Troyes passera les fêtes 15e, Brest est lui 13e. Le match entre Clermont et Strasbourg a été reporté à cause du brouillard.

Résultats de 21h :

Lorient - PSG 1-1

OM – Reims 1-1

Monaco – Rennes 2-1

OL – Metz 1-1

Nice – Lens 2-1

Bordeaux – Lille 2-3

Saint-Etienne – Nantes 0-1

Montpellier – Angers 4-1

Troyes – Brest 1-1

Clermont – Strasbourg (match reporté)