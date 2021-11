OL-OM : Payet agressé, embrouille chez Cyril Hanouna !

Dans : Ligue 1.

Jugé en comparution immédiate, l'homme qui a lancé une bouteille au visage de Dimitri Payet pendant OL-OM a écopé d’une peine de six mois de prison avec sursis ainsi qu’une interdiction de stade pendant cinq ans.

Sur le plateau de « Touche pas à mon poste », l’avocat de l’agresseur de Dimitri Payet a tenté d’expliquer le geste insensé de son client. « Il a mis la capuche pour pouvoir lancer l'objet. De là à dire qu'il voulait atteindre Dimitri Payet à la tête, sincèrement, il y a un fossé. Tout d'abord, parce qu'il n'a rien contre Dimitri Payet. Sincèrement, il n'a rien. Il ignorait qu'il y avait un précédent, ça, ça a beaucoup joué dans l'esprit de Dimitri Payet » a lancé David Metaxas, dont l’argumentaire a doucement fait rire Cyril Hanouna et toute sa bande. Le chroniqueur Eric Naulleau ne s’est en revanche pas fendu la poire devant les explications lunaires de l’avocat. Sur l’antenne de C8, il s’est montré particulièrement virulent envers David Metaxas.

« Vous dites : 'Il n'a pas voulu toucher Payet'. Le meilleur moyen de ne pas toucher Payet, c'est de ne pas lancer la bouteille. Un jour, un homme est arrivé, Robin Leproux, il a dit : 'il y a deux catégories : les supporters et les délinquants'. Votre client, c'est un délinquant. Pour moi, il n'a plus sa place dans un stade, à vie. Cinq ans, ce n'est pas. Alors Cyril dit que vous êtes un bon avocat mais en réalité, vous êtes un bon embrouilleur. Vous envoyez le message se rapportant à un sport qui est beaucoup regardé par les jeunes, vous minimisez l'acte en disant 'Au fond, ce n'est pas grave, il ne voulait pas le toucher, il n'y avait pas de filet'. Ce que vous envoyez comme message c'est catastrophique » a lancé le chroniqueur, particulièrement remonté contre l’agresseur de Dimitri Payet, qu’il accuse de minimiser les faits de son client alors que son geste a purement et simplement entrainé l’interruption définitive du choc entre Lyon et Marseille au Groupama Stadium dimanche soir. Mais surtout la blessure et le traumatisme de Dimitri Payet, qui a du mal à s'en remettre. Et l'arsenal des sanctions ne semble pour le moment pas suffisant en France pour empêcher de nouvelles agressions.