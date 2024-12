L1 ‍: L'OM enfonce l'ASSE et met la pression sur Paris

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

14e journée de Ligue 1 :

Stade Geoffroy-Guichard.

ASSE - OM : 0-2.

Buts : Rabiot (17e) et Greenwood (65e sur penalty) pour l’OM.

Dominateur et efficace, l’Olympique de Marseille l'a tranquillement emporté sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne (2-0) ce dimanche soir en clôture de la 14e journée de Ligue 1.

Suite au succès de Monaco samedi, Marseille devait impérativement ramener une victoire de son déplacement glacial du Forez pour retrouver sa deuxième place et continuer à mettre la pression sur le PSG dans la course au titre. Et après un bon début de match, l’OM ouvrait logiquement la marque ! À la limite du hors-jeu mais couvert par Cornud sur le bon service piqué de Maupay, Rabiot trompait Larsonneur après un bel enchaînement poitrine - reprise du gauche (0-1 à la 17e) pour marquer son premier but avec l’OM, six ans après sa dernière réalisation en L1… avec le PSG. Un but qui suffisait au bonheur des Phocéens jusqu’à la pause.

Au retour des vestiaires, l’OM continuait de dominer sans forcément trouver la faille. Jusqu'après l’heure de jeu, quand Greenwood obtenait un penalty pour une faute de Pétrot dans la surface (63e). Une offrande sur laquelle l’attaquant anglais sautait en deux temps suite à un premier arrêt de Larsonneur (0-2 à la 65e). La fin de match était calme et Marseille s'imposait donc sans trop trembler dans le Chaudron.



⏱️ 90’ | #ASSEOM 0️⃣-2️⃣



3️⃣ 𝗣𝗢𝗜𝗡𝗧𝗦 𝗗𝗘 𝗣𝗟𝗨𝗦 ✅



Les Olympiens enchaînent une troisième victoire d’affilée après une prestation rondement menée ! 💪💙



📆 Rendez-vous dès samedi prochain pour la réception du LOSC ! pic.twitter.com/XAcgm8kVOb — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 8, 2024

Grâce à cette belle victoire, la troisième de suite en championnat après Lens et Monaco, l’OM récupère sa place de dauphin du PSG et revient même à cinq points du leader parisien, encore freiné ce week-end. Une très bonne affaire donc pour les hommes de Roberto De Zerbi, mais une très mauvaise pour les Verts, qui sont désormais barragistes après cette deuxième défaite de rang.