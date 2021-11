OL-OM : M. Buquet prend la parole

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Fait exceptionnel, l’arbitre de la rencontre entre l’OL et l’OM a décidé de s’adresser au micro d’Amazon Prime pour donner son éclairage sur les évènements ayant amené l’interruption puis l’arrêt définitif du match après le projectile reçu en pleine tête par Dimitri Payet. M. Buquet a fait savoir qu’il n’avait jamais voulu reprendre la rencontre, même s’il y a eu d’autres obligations et impératifs qui ont pesé sur ces deux heures d’atermoiements.

« Ma décision sportive a toujours été de ne pas reprendre le match. C’est la décision qui a été prise in fine. Il y a aussi beaucoup de paramètres à prendre en compte notamment au niveau des spectateurs, de l’ordre public, l’évacuation des joueurs et troubles que cela peut amener, cela a aussi été pris en compte. Mais ma décision in fine a été de ne pas reprendre. C’était ma décision sportive, et c’est celle qui a primé », a fait savoir l’arbitre de la rencontre, qui vient tout de même contredire la version de Jean-Michel Aulas, pour qui le speaker de l’OL a annoncé la reprise du match car l’arbitre l’avait validée. Néanmoins, avec les différentes versions entre les autorités et l’arbitre, il semble tout de même que cela soit parti un peu dans tous les sens pendant ces deux heures interminables, et que l’opposition ferme des Marseillais a aussi pesé dans la balance.