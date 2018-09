OL-OM : Les compos probables du choc

Dans : Ligue 1, OL, OM.

Avec la Coupe d’Europe cette semaine, Lyon et Marseille commencent à enchainer les matchs. Les entraineurs vont bien sûr en tenir compte, même s’il y a de grandes chances que Bruno Genesio et Rudi Garcia alignent leur équipe-type pour le grand choc de ce dimanche soir. Pour Lyon, ce devrait être celle qui s’est imposée à Manchester City mercredi. Pour Marseille, l’entraineur marseillais va relancer quelques joueurs au repos, et composer avec les blessures de Rami et Mandanda.

Le onze probable de Lyon :

Lopes – Rafael, Marcelo, Denayer, Mendy – Diop, Ndombele – Aouar, Cornet, Fékir – Memphis

Le onze probable de Marseille :

Pelé – Sakai, Caleta-Car, Luiz Gustavo, Amavi – Strootman, Sanson – Thauvin, Ocampos, Payet - Mitroglou