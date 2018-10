OL-OM : Jardim, c'est parfait pour Lyon, pas pour Marseille

Dans : Ligue 1, OL, OM.

En Europe mais particulièrement en France, Leonardo Jardim est un entraineur qui a la cote.

Le technicien portugais a été capable pendant quatre ans de tirer le meilleur d’un effectif très jeune et régulièrement remanié avec l’AS Monaco, jusqu’au jour où cela a fini par ne plus marcher. Mais malgré ces dernières semaines difficiles et son limogeage officialisé ce jeudi, Leonardo Jardim a convaincu tout le monde par la qualité de son travail. Et chez les supporters, le Portugais est déjà envoyé à Lyon pour remplacer Bruno Genesio, ou à Marseille pour prendre la suite de Rudi Garcia. Ce vendredi, Le Phocéen s’attaque à cette rumeur qui bruisse sur les réseaux sociaux, et donne la parole à Mathieu Faure. Pour ce journaliste suiveur de l’AS Monaco pour Nice-Matin, Leonardo Jardim a plus le profil Olympique Lyonnais, qu’Olympique de Marseille.

« J'ai beaucoup de mal à l'imaginer dans le contexte marseillais, qui n'est absolument pas le même projet que celui de l'ASM, auquel il collait parfaitement. Il adore travailler avec les jeunes ou les joueurs méconnus, et il n'est pas là pour prôner le spectacle. Son truc, ce sont les coups de pied arrêtés, le contre, les attaques rapides, et pas le beau jeu. En France, à l'exception de Lyon, peut-être, qui s'appuie sur son centre de formation, ou Lille avec Luis Campos, je le vois mal aller dans un autre club. Encore moins à l'OM, où il y a une grosse pression et une exigence de résultats. De plus, s'il a eu de très bons joueurs, il n'a jamais eu d'égos à gérer dans le vestiaire de Monaco, alors qu'à l'OM il y a de grosses personnalités comme Payet, Rami ou Thauvin. Enfin, je ne suis pas sûr qu'il ait envie de replonger tout de suite en Ligue 1, car il aura sûrement des offres ailleurs et qu'il est très cher : près de 400 000 euros par mois net d'impôts, ce qui en faisait le coach le mieux payé du championnat. Je ne suis pas sûr que l'OM soit prêt à donner ça à un coach aujourd'hui », a ainsi fait savoir Mathieu Faure, persuadé que Jardim va profiter de son travail reconnu aussi à l’étranger pour changer de championnat.