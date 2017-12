OL-OM : Fékir vs Luis Gustavo, la clé du match

Dans : Ligue 1, OL, OM.

Ce dimanche, les regards seront tournés vers Lyon à l’occasion du choc entre les prétendants au podium que sont l’OL et l’OM. Une rencontre entre deux équipes qui sont plutôt dans une bonne passe en championnat, et qui voudront marquer les esprits dans cette lutte à trois qui comprend aussi Monaco. Dans un discours d’avant-match assez classique, Bruno Genesio a expliqué que cette rencontre pourrait se jouer sur les duels. Mais l’entraineur lyonnais a avoué qu’il y en avait un qui pourrait se montrer particulièrement décisif, entre les deux stars de l’équipe depuis le début de la saison.

« Pour battre l’OM, il faudra gagner les duels dans toutes les zones. Et l’équipe qui saura le faire gagnera le match. Je pense que dans toutes les zones il y aura rapport de force. L'opposition Nabil Fékir- Luiz Gustavo risque d'être un point chaud, mais ce n'est pas le seul. Il y aura l'aspect mental et le jeu, c'est par le jeu qu'on parviendra à s'imposer », a souligné l’entraineur lyonnais, persuadé que cette rencontre pourra se jouer sur la faculté des milieux défensifs marseillais, et donc du Brésilien, à contrer les offensives lyonnaises, dont Fékir est le principal chef d’orchestre. Pour mémoire, les deux hommes se sont déjà croisés par le passé, c’était en mars 2015 lors du match amical entre la France et le Brésil. La Seleçao s’était imposée au Stade de France, avec un but du joueur désormais à l’OM à la clé.