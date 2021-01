OL, LOSC, PSG ou OM : Pierre Ménès connaît le podium final

Dans : Ligue 1.

A la veille de la reprise de la saison de Ligue 1 2020-2021, Pierre Ménès estime que les choses sont relativement claires concernant le titre et le podium de notre Championnat.

Avec quatre équipes en cinq points, et potentiellement cinq si l’Olympique de Marseille gagne au moins un de ses deux matchs de retard, la course au titre et aux places européennes est encore très incertaine en Ligue 1. Cela n’était plus arrivé depuis pas mal de temps en France, le PSG ayant souvent déjà fait le ménage. De quoi relancer les supputations sur le classement final de notre championnat. Mais pour Pierre Ménès, il est évident que des enseignements peuvent déjà être tirés de la première moitié de saison, et que le podium de la Ligue 1 ne fait plus vraiment aucun doute. Pour le consultant de Canal+, le Paris Saint-Germain fera la différence, et derrière ça sera également assez simple compte tenu des forces en présence.

Répondant dans Pierrot Face Cam à des abonnés de Canal+, Pierre Ménès est direct et ne fait pas mystère de ses opinions sur le classement final de Ligue 1. « L’OL Champion ? Je pars du principe que si le PSG récupère sa colonne vertébrale Navas-Marquinhos-Verratti-Mbappé, Paris sera champion sans trop de problèmes. Mais les places de Ligue des champions se joueront certainement tentre Lille et Lyon. Ils ont une grosse avance sur les autres équipes (…) Une place en Ligue des champions ou même le titre pour l’OM ? Franchement non ! Paris, Lille et Lyon sont nettement au-dessus en terme de qualité, d’effectif, de profondeur de banc, en plus on ne sait pas quelle dinguerie Marseille peut faire au mercato », a confié le consultant de la chaîne cryptée.