OL : Le derby OL-ASSE bat le record d'affluence du Groupama Stadium !

Dans : Ligue 1, OL, ASSE.

Via les réseaux sociaux, le Groupama Stadium a annoncé samedi soir que son record d'affluence allait être battu dimanche après-midi à l'occasion du derby entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne. En l'absence des supporters stéphanois, l'OL a été en mesure de vendre toutes les places sans avoir à neutraliser des sièges. « Le derby a d'ores et déjà établi un nouveau record de spectateurs pour un match de Ligue 1 au Groupama Stadium avec un total, ce soir, de 57 921. Le précédent record, 57 582 face au PSG est dépassé. La barre des 58 000 sera même franchie demain. 👍 », précise le Groupama Stadium.