OL-ASSE ‍: Pas de supporters stéphanois à Lyon

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

C’était couru d’avance mais c’est désormais officiel, il n’y aura pas de supporters stéphanois au Groupama Stadium dimanche prochain.

Pour le premier derby après deux ans d’absence en raison de la relégation de l’ASSE, aucun sympathisant des Verts ne sera autorisé dans l’enceinte de Décines. Une interdiction qui s’élargit aux villes avoisinantes, dont Lyon.

« Afin de prévenir d’éventuels incidents et troubles à l’ordre public, une série de mesures seront prises, le dimanche 10 novembre 2024, pour toute personne se prévalant de la qualité de supporteur de l’ASSE, ou se comportant comme tel. Le déplacement individuel ou collectif est interdit entre les communes du département de la Loire, d’une part, et les communes de Décines-Charpieu, Meyzieu et Lyon, d’autre part ; la circulation et le stationnement sur la voie publique seront interdits dans le centre-ville de Lyon ; l’accès au stade et à ses abords sera interdit », a savoir la Préfecture du Rhône ce mardi soir.