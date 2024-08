Monaco plonge l'OL dans le doute

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

Ligue 1, 2e journée

Groupama Stadium

OL – Monaco : 0 – 2

Buts : Ben Seghir (65'), Camara (80')

Pour sa première à domicile, l'Olympique Lyonnais avait à cœur de montrer à ses supporters que la gifle reçue à Rennes quelques jours plus tôt n'était qu'une erreur. Dans un stade partiellement rempli, ce samedi 24 août à 17h, le coup d'envoi est donné. La première mi-temps fut particulièrement intense, le sens du jeu allant de droite à gauche sans grosses interruptions. Premier fait de jeu important : la sortie sur blessure d'Ernest Nuamah. Lancé dans la profondeur, il s'écroule en se tenant l'arrière de la cuisse et est remplacé dans la foulée par Georges Mikautadze. Pas de but lors du premier acte, mais une domination générale en faveur de l'AS Monaco qui n'est pas passée loin d'ouvrir le score sur une frappe de Minanimo déviée par Perri sur l'extérieur de son poteau (31').

Il faut attendre la deuxième mi-temps pour voir le match se décanter. Malheureusement pour les supporters lyonnais venus en nombre, ce n'est pas en faveur de leur équipe. Avec 65% de possession et un nombre de tirs bien plus élevés, Monaco n'avait finalement qu'à trouver la faille une première fois pour lancer la machine. Une frappe croisée d'Eliesse Ben Seghir permet aux hommes d'Adi Hütter de prendre les devants (65'), avant que Lamine Camara ne double la mise sur une action d'école (80'). L'OL n'a rien pu faire et a semblé complètement dépassé tant tactiquement que physiquement.

Avec ces deux défaites d'entrée de jeu, les Gones sont plongés dans le doute. Il faut d'ailleurs remonter aux saisons 1961-62 et 1962-63 pour voir l'OL encaisser 5 buts lors de ses deux premières journées de championnat. A noter l'exclusion de Lamine Camara à la toute dernière seconde après avoir écopé d'un second carton jaune.