Monaco leader, l’OL sur le podium, l’OM distancé… La folie du mercato

Mine de rien, les pensionnaires de Ligue 1 ont été actifs pendant le dernier mercato estival. La Ligue de Football Professionnel a en effet enregistré 1,33 milliard d’euros de transactions, un nouveau record selon l’instance !

Bien sûr, certaines écuries ont davantage contribué à ce phénomène, à commencer par l’AS Monaco. Selon les estimations de L’Equipe, le club de la Principauté est la formation de L1 ayant le plus dépensé en transferts cet été, avec un total de 137 M€ ! Autant dire que l’actuelle 16e place en championnat passe mal sur le Rocher. D’autant que l’ASM devance très largement les 98 M€ déboursés par le Paris Saint-Germain. Ainsi que l’Olympique Lyonnais et ses 88 M€ lâchés cet été.

Un montant qui explique en partie la mise à l’écart du coach Sylvinho après un début de saison raté. Mais que l’OL se rassure, d’autres clubs comme Lille (86 M€) et Rennes (54 M€) ne réalisent pas l’entame espérée malgré de gros investissements. En revanche, on s’aperçoit que des cadors tels que l’Olympique de Marseille (25 M€) et l’AS Saint-Etienne (16 M€) n’avaient pas les moyens de suivre le rythme, même si le recrutement stéphanois a été jugé pertinent.

Les clubs de L1 les plus dépensiers cet été (à partir de 10 M€) :

1. Monaco (137 M€)

2. PSG (98 M€)

3. OL (88 M€)

4. Lille (86 M€)

5. Rennes (54 M€)

6. Nice (47 M€)

7. OM (25 M€)

8. Montpellier (19 M€)

9. Amiens (18 M€)

10. Saint-Etienne (16 M€)

11. Toulouse (14 M€)

12. Metz (11 M€)

13. Angers (10 M€)

14. Reims (10 M€)