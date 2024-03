McDo c'est pas glorieux, la Ligue 1 n'a pas d'autre choix

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

En discussions avancées, la Ligue de Football Professionnel et McDonald’s devraient bientôt parvenir à un accord pour le naming de la Ligue 1. Leur collaboration en bonne voie suscite déjà pas mal de critiques. Mais le football français n’est pas vraiment en mesure de trier ses potentiels partenaires.

Les révélations de Daniel Riolo ont beaucoup fait parler. Selon le journaliste de RMC, la Ligue de Football Professionnel et McDonald’s devraient parvenir à s’entendre pour le naming de la Ligue 1. Le gouvernement serait même intervenu pour faciliter cet accord annoncé à 30 millions d’euros par an. Le deal en préparation suscite déjà pas mal de critiques à cause de l'image de la chaîne de restauration rapide. Des commentaires que Cyril Linette ne comprend pas.

🍔 🇫🇷 Daniel Riolo refait un point sur le dossier McDo avec la Ligue 1. #RMClive pic.twitter.com/WjL9MtEBi6 — After Foot RMC (@AfterRMC) March 6, 2024

« Il faut payer les joueurs et il faut des marques pour payer les joueurs, a réagi le chroniqueur de la radio. Le foot français a besoin d'argent comme d'habitude, il en a toujours besoin. Apparemment ça vient d'en haut, ce qu'a dit Daniel Riolo. Dans un championnat qui navigue à vue depuis 15 ans, qui n'est pas très visible sur le digital, qui n'a pas de diffuseur attitré, avec des caillassages de bus réguliers, sans trop de suspense, avec des résultats difficiles dans les coupes d'Europe, sauf cette semaine, le foot n'est pas dans une position d'exiger des grandes marques. »

« De toute façon, les grandes marques françaises vont sur la voile, le golf, le tennis, le rugby mais pas sur le foot, a ajouté le journaliste. Et même si LVMH était allé faire le naming de la Ligue 1, que n'aurait-on pas dit ? Parce que dans tous les cas, quelqu'un qui vient associer son image au foot sera critiqué par ses clients, par ses salariés et par tout l'environnement. Donc pourquoi pas McDo ? Après Uber Eats et Domino's Pizza, on est quand même dans quelque chose d'assez cohérent... »

McDo, un atout pour la L1

« Plus sérieusement, la France est le deuxième marché mondial pour McDo, c'est une marque sérieuse qui a su s'adapter, qui a su travailler son image, qui est intelligente, qui sait faire du marketing et ça fera du bien à la Ligue 1. C'est une marque internationale, ce qui est pas mal pour la Ligue 1. Bien sûr, ça fait sourire et il y a probablement des enjeux d'encadrement sur l'obésité mais il n'y a pas besoin de manger au McDo pour mal bouffer en France. Finalement, dans le contexte actuel, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle pour le foot français », a validé l'ancien patron des sports de Canal+.