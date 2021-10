Match pas si nul entre Montpellier et Strasbourg

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

9e journée de Ligue 1

Stade de la Mosson

Montpellier et Strasbourg font match nul 1-1

But pour Montpellier : Mollet (12e)

But pour Strasbourg : Gameiro (28e)

Pas de vainqueur entre Montpellier et Strasbourg ce samedi. A la Mosson, les deux équipes n’étaient pourtant pas là pour se partager les points. Moins d’un quart d’heure de jeu et le milieu héraultais Mollet (1-0, 12e) ouvrait déjà le score d’une superbe demi-volée à l’entrée de la surface ! Mais les Alsaciens restaient ambitieux dans le jeu, à l’image de leur duo offensif composé d’Ajorque, passeur décisif avant le bel enchaînement de Gameiro (1-1, 28e).

Le rythme et l’intensité baissaient après la pause, contrairement à la ferveur de la Mosson. Malheureusement pour le public local, Germain ratait sa tête alors qu’il était idéalement placé. Puis le festival de Savanier était neutralisé par le gardien Sels. Match nul plutôt logique entre ces deux équipes provisoirement placées en milieu de tableau.