Match fou à Louis-II, Monaco enfonce Rennes

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

19e journée de Ligue 1

Stade Louis-II

L'AS Monaco bat le Stade Rennais 3-2

Buts pour l'AS Monaco : Akliouche (15e), Biereth (52e), Golovin (56e)

Buts pour le Stade Rennais : Nagida (45e+2), Gouiri (67e)

Après une série de quatre matchs sans victoire en Ligue 1, l’AS Monaco s’est relancée. Les Monégasques ont pris le dessus sur Rennes (3-2) au terme d’un match riche en rebondissements ! Ce n’était pas le scénario attendu après la bonne entame des hommes d’Adi Hütter. Malgré deux opportunités gâchées par Minamino, l’ASM ouvrait logiquement le score sur un magnifique geste acrobatique d’Akliouche (1-0, 15e) ! A peine le temps de savourer ce bijou et Golovin trouvait la barre de Samba dans ce match ouvert.

Car Rennes était loin d’être ridicule. Monaco aurait pu prendre le large, mais les visiteurs terminaient mieux la première période et revenaient grâce à Nagida (1-1, 45e+2), opportuniste après un mauvais renvoi du gardien Majecki. Pas de quoi perturber les Monégasques au retour des vestiaires. Au contraire, ils se montraient beaucoup plus efficaces par l’intermédiaire d’un très bon Biereth (2-1, 52e) et Golovin (3-1, 56e). Cette fois, on pensait l’ASM à l’abri. Mais Gouiri (3-2, 67e), après avoir frôlé le poteau deux minutes plus tôt, ajustait mieux son enroulé pour réduire le score après une grosse erreur de Kehrer.

Monaco s'est fait peur

Les Rouge et Noir pouvaient alors profiter de la dynamique pour égaliser. Mais hormis la tête de Meïté sur Majecki dans le temps additionnel, les Rennais ne se procuraient pas d’occasions, contrairement aux Monégasques qui auraient dû tuer le match bien avant le coup de sifflet final. Pas de conséquence pour Monaco qui reprend provisoirement la 3e place, tandis que le Rennes de Jorge Sampaoli, battu pour la cinquième fois consécutive toutes compétitions confondues, pourrait passer barragiste ce week-end.