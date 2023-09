Maroc ‍: Une minute de silence en Ligue 1 avant la 5e journée

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Après le terrible drame qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, la Ligue de Football Professionnel a annoncé qu'un hommage sera rendu aux victimes de ce tremblement de terre lors de la prochaine journée de Championnat.

« En hommage aux victimes du terrible séisme qui a touché le Maroc, tous les coups d’envoi des matches de la 5e journée de Ligue 1 et de la 6e journée de Ligue 2 seront précédés le week-end prochain d’une minute de recueillement », a indiqué ce samedi la LFP. La totalité des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 a tenu à apporter son soutien en ces moments terribles pour tout un peuple. Pour rappel, le dernier bilan du tremblement de terre évoque 1037 morts et plus de 1.000 blessés.