Malgré Balotelli, l’OM s’éloigne bêtement du podium

Dans : Ligue 1, OM, SCO.

Stade Orange Vélodrome

L'Olympique de Marseille et Angers font match nul 2-2

Buts pour l'OM : Balotelli (4e, 16e)

Buts pour Angers : Mangani (36e sp, 76e sp)

Après un premier quart d’heure idéal, l’Olympique de Marseille a concédé le match nul à domicile face à Angers (2-2) ce samedi. Avec ces deux points laissés en route, le club phocéen se retrouve à huit longueurs du podium de Ligue 1.

Cette 30e journée pourrait peser lourd dans la fin de saison de l’Olympique de Marseille ! Revenus dans la course au podium, et aux places qualificatives pour la Ligue des Champions, les hommes de Rudi Garcia ont peut-être grillé leur dernier joker contre Angers. Et au vu du scénario de la partie, ils ont de quoi s’en mordre les doigts, eux qui avaient si bien débuté la rencontre. Dominateur, l’OM ouvrait rapidement le score grâce à Balotelli (1-0, 4e) et la VAR, qui ne sanctionnait pas la faute évidente de l’Italien. Autant dire que le banc angevin voyait rouge !

De son côté, l’attaquant italien savourait et s’offrait même un doublé (2-0, 16e) sur une belle frappe croisée à l’entrée de la surface. Le plus dur était fait pour l’OM, d’où le relâchement aperçu. C’était sans conséquence sur l’occasion de Reine-Adelaïde. Mais Marseille commençait à le payer à la 36e lorsque Mangani (2-1) réduisait le score sur un penalty accordé par la VAR, après une faute d’Amavi sur un Traoré surpris.

L’OM sauvé par la barre !

On pensait donc assister au réveil olympien après la pause. Mais non… La deuxième période se jouait sur un petit rythme et l’on sentait Angers prendre progressivement le dessus grâce aux erreurs adverses. Et ce qui devait arriver arriva, avec la perte de balle d’Amavi qui obligeait Caleta-Car et Rami à concéder un nouveau penalty sur Cristian Lopez !

L’occasion pour Mangani (2-2, 76e) d’obtenir une égalisation méritée pour le SCO, qui aurait même pu l’emporter. Car après l’expulsion de Sarr (78e) pour un deuxième carton jaune, la tête de Thomas heurtait la barre de Pelé ! L’OM conserve le point du match nul, un résultat insuffisant puisque le podium est désormais à 8 longueurs…