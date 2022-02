Lyon régale, Nice paie l'addition !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 24e journée

Groupama stadium

OL-Nice 2-0

Buts : Dembélé (8e sur penalty), Toko Ekambi (52e)

L'OL a passé une belle soirée ce samedi en battant Nice 2-0 avec une prestation collective enfin à la hauteur pour la bande à Peter Bosz.

Les Lyonnais n'abordaient pas cette rencontre en pleine sérénité. Battus à Monaco le week-end dernier, ils ont connu des tensions en interne avec la mise à l'écart de Boateng par Peter Bosz. Face au troisième du championnat, le Néerlandais jouait gros ce soir et décidait de revenir au 4-2-3-1. Un choix rapidement payant tant les Gones semblaient fringants. Ils bénéficiaient en plus d'un coup du sort avec une main baladeuse de Kluivert qui provoquait un penalty. Celui-ci était retiré après un premier échec de Dembélé bien suivi par Paqueta. Dembélé ne tremblait pas et prenait à contre-pied Benitez pour ouvrir le score.

L'OL planait sur ce match dans le sillage de ses recrues qui se montraient performantes. Faivre était très incisif, Ndombele était impérial en milieu. Les occasions s'enchainaient face à une défense niçoise en difficulté mais bien aidé par Benitez mais aussi Gouiri qui sauvait une tête de Mendes sur sa ligne. La domination était encore plus marquée en seconde période et Toko Ekambi venait rapidement faire le break bien servi par Ndombele. Les attaquants lyonnais continuaient à pousser, alors que la défense semblait sereine car trop faiblement inquiétés par les Niçois. Benitez était vigilant pour stopper des tentatives de Dembélé et surtout Kadewere (89e). Avec cette victoire, l'OL remonte provisoirement à la sixième place avec 37 points, cinq derrière Nice sur le podium qui subit sa deuxième défaite de rang en Ligue 1.