Lorient - PSG : Quelle heure et quelle chaîne ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Champion d'automne en L1 et qualifié dans toutes les coupes, le Paris Saint-Germain voudra finir l’année 2021 avec le sourire. Pour cela, il faudra venir à bout de Lorient.

Quelle heure pour regarder Lorient - PSG ?

Ce mercredi 22 décembre, le PSG jouera en même temps que l’OL ou l’OM, puisque la 19e journée du championnat de France se disputera en mode multiplex. Ce qui signifie donc que Paris se déplacera au Stade du Moustoir à 21 heures. Ce match sera arbitré par Antony Gautier.

Sur quelle chaîne suivre Lorient - PSG ?

Ce mercredi, le PSG sera à l’honneur sur les antennes de Canal Plus, vu que Lorient-Paris sera diffusé sur Canal+ Décalé, et non pas sur Amazon.

Les compos probables de Lorient - PSG :

Dans le dur en ce moment, avec huit défaites de suite toutes compétitions confondues, le FCL va devoir sortir un grand match pour gratter au moins un point au PSG. Pour cela, le 19e de L1 sera privé de Lemoine ou Morel. Pas trop de quoi contrecarrer les plans de Christophe Pélissier.

La compo probable de Lorient : Nardi - Igor Silva, Mendes, Laporte, Jenz, Le Goff - Diarra, Le Fée, Abergel, Ouattara - Moffi.

Après avoir fait tourner son effectif contre Feignies-Aulnoye (N3) en Coupe de France dimanche, Mauricio Pochettino alignera le meilleur onze possible pour la dernière sortie de l’année. Mais ce ne sera pas l’équipe-type, sachant que l’entraîneur argentin sera quand même privé de Kylian Mbappé et Marco Verratti (suspendu pour une acculmulation de cartons jaunes), mais aussi de Draxler, Nuno Mendes ou Neymar (blessés).

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat - Wijnaldum, Gueye, Herrera - Di Maria, Icardi, Rafinha.