Lorient - OM : À quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Dans la foulée de son élimination de l’Europa Conférence League, l’Olympique de Marseille va devoir réagir pour tenter de conserver sa deuxième place en Ligue 1. Pour cela, il faudra battre Lorient.

Quelle heure pour regarder Lorient - OM ?

Après une dizaine de jours compliqués, entre la sortie de route en demi-finales de l’Europa Conférence League contre Feyenoord jeudi (0-0 après le 2-3 à l’aller) et la lourde défaite subie face à l’OL au Vélodrome le week-end dernier, l’OM va devoir montrer sa force de caractère. Une réponse sera donc attendue ce dimanche 8 mai à 17h05 sur la pelouse du Stade du Moustoir, dans une rencontre arbitrée par Benoit Dechepy.

Sur quelle chaîne suivre Lorient - OM ?

Alors que l’OL et le PSG joueront sur Amazon ce dimanche, ce ne sera pas le cas de Marseille, vu que Lorient-OM sera diffusé en direct sur Canal+ Sport.

Les compos probables de Lorient - OM :

Après deux défaites de suite contre Rennes et Reims, Lorient s’est remis en danger dans la lutte pour le maintien. Seizième avec trois longueurs d’avance sur l’ASSE, le barragiste, le FCL va devoir marquer encore quelques points avant la fin de saison pour se sauver. À commencer par ce match de gala contre l’OM à domicile ? Les Merlus l’espèrent, même si Christophe Pelissier sera privé de Diarra.

La compo probable de Lorient : Dreyer - Mendes, Laporte, Petrot, Le Goff - Abergel, Innocent, Monconduit - Le Fée, Moffi, Laurienté.

Durant ce sprint final, l’OM ne veut pas tout perdre. Solidement installé à la deuxième place de la L1 et aux portes de la finale de la C4, Marseille n’est même plus deuxième après la victoire de Monaco ce vendredi après avoir été sorti de l’ECL par Feyenoord jeudi. Autant dire que l’heure est grave à Marseille, surtout avant d’affronter Rennes et Strasbourg lors des deux dernières journées. Pour ne pas risquer de finir quatrième, hors des places en Ligue des Champions, le groupe de Jorge Sampaoli va donc devoir ramener trois points de Bretagne. Une mission périlleuse à réaliser sans Payet, blessé, ni Balerdi, De la Fuente ou Alvaro. Harit est incertain.

La compo probable de l’OM : Mandanda - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Guendouzi, Kamara, Gerson - Under, Milik, Harit.

La décla de Jorge Sampaoli :

𝑪𝒐𝒏𝒇𝒆́𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆 #FCLOM🎙



𝙒𝙞𝙡𝙡𝙞𝙖𝙢 𝙎𝙖𝙡𝙞𝙗𝙖 🇫🇷 et 𝙅𝙤𝙧𝙜𝙚 𝙎𝙖𝙢𝙥𝙖𝙤𝙡𝙞 🇦🇷 sont en direct sur notre chaîne @TwitchFR📲 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 6, 2022

« On n'a pas peur. On n'a pas le temps d'être triste ou énervé. Le match de dimanche est très important. On veut garder cette 2e place. On doit se préparer physiquement, mais aussi mentalement. Il faut peut-être moins parler. On a eu qu'une petite discussion avec les joueurs, mais uniquement sur le match contre Lorient. Dans les moments difficiles, on perd un objectif, mais un autre renait. On veut finir 2e, pas seulement pour la Ligue des Champions, mais pour être récompensé de tout ce qu'on a fait cette saison. Moi-même j'en serai très content. Le groupe a perdu une bataille, pas la guerre ».