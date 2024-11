Ligue 1 ‍: La LFP avance le match Monaco-PSG

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué officiel publié ce mercredi, la LFP annonce que le match de la 16e journée entre Monaco et le PSG, initialement programmé le week-end du 4 janvier, a été avancé au mercredi 18 décembre.

« Réuni ce lundi 18 novembre, le Conseil d’administration de la LFP a procédé à un aménagement de la 16ème journée de Ligue 1 McDonald’s. En raison de l’organisation du Trophée des Champions, la rencontre AS Monaco – Paris Saint-Germain, initialement programmée le week-end des 4 et 5 janvier 2025, a été avancée au mercredi 18 décembre 2024 à 21h00 et sera diffusée sur beIN SPORTS 1 » indique la LFP dans son communiqué officiel. Pour rappel, le PSG et Monaco se rencontreront justement le 5 janvier 2025 dans le cadre du Trophée des Champions, lequel se déroulera à Doha au Qatar.