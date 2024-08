Ligue 1 ‍: DAZN fait fermer un énorme compte pirate

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Il est impossible de stopper le piratage de la Ligue 1 et des coupes européennes, mais les diffuseurs peuvent compter sur une arme de plus. Le patron de Telegram a été arrêté et depuis des gros comptes qui pirataient DAZN ont sauté.

Vendredi soir, le match OL-Strasbourg, donné sur DAZN, était disponible sur différents réseaux sociaux, mais les amateurs de foot ont de nouveau été contraints de trouver de nouveaux « diffuseurs » puisque quelques canaux ont été rayés de la carte sur Telegram, devenu le paradis des pirates. Mais, dimanche dernier, Pavel Durov, le patron du réseau social, a été interpellé alors que son jet venait de se poser au Bourget. Et comme par hasard, depuis cette date, les requêtes des autorités pour demander des suppressions de canaux illégaux sont plus rapidement étudiées.

Telegram mieux contrôlé après l'arrestation de son patron

Ainsi, comme le raconte Le Parisien, un canal qui comptait près de 50.000 abonnés pour suivre les matchs de football sur DAZN et Canal+ gratuitement, a été brutalement bloqué jeudi avec le message suivant : « Ce canal est indisponible suite à une violation de droits d’auteur ». Le quotidien francilien, qui avait discuté avec le propriétaire de ce compte 48 heures avant, avoue que ce dernier avait disparu de la circulation en même temps que son compte.

Une parodie du groupe O-Zone sur le prix des abonnements DAZN : c’est forcément hilarant avec #LesSopronos ! ♫ pic.twitter.com/Ng2kKC7gss — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) August 29, 2024

Dans cette bataille à distance, les chaînes de télé ont rattrapé un peu de retard, mais les sociétés qui s'occupent de traquer les pirates avouent que ces derniers sont trop nombreux pour être tous identifiés et bloqués. « De toute façon, les streamers trouveront toujours d’autres solutions. Il faudrait des milliers de modérateurs pour régler le problème », avoue Mohammed Boumediane, qui dirige Ziwit, société basée à Montpellier et qui est spécialisée en sécurité informatique. Avec la diffusion de TFC-OM ce samedi soir sur DAZN, et compte tenu de la popularité de l'Olympique de Marseille, on devrait en savoir plus concernant un possible regain de forme des diffuseurs contre les diffuseurs.