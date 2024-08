LFP ‍: Un proche de Macron veut virer Labrune

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

A moins d'un mois des élections à la présidence de la Ligue de Football Professionnel, les candidats se dévoilent peu à peu. Vincent Labrune pourrait tirer profit de cette situation.

Le 10 septembre prochain, la LFP désignera son président, et si Vincent Labrune semble vouloir continuer à son poste malgré le vif mécontentement engendré par ses résultats à la tête de l'instance, il aura cette fois des concurrents. On le sait depuis quelques jours, Cyril Linette, ancien patron des sports de Canal+, tente d'en savoir plus sur les intentions des décideurs du football professionnel, mais face à lui, il pourrait aussi avoir un ancien journaliste de la chaîne cryptée. En effet, plusieurs sources confirment que Karl Olive, député des Yvelines et proche d'Emmanuel Macron, est prêt à se lancer lui aussi dans ce combat, sauf si d'ici, il devait être désigné ministre des Sports, son grand rêve. Proche aussi de Jacques Vendroux, et donc du Variétés Club de France, Karl Olive ne fait cependant pas l'unanimité.

Riolo fait campagne pour Linette à la présidence de la LFP

Karl Olive qui était au CA de la LFP depuis 2020 et entériné toutes les erreurs stratégiques sans dire un mot. Ce n’est pas une alternative c’est une diversion. https://t.co/6uf1kHxidp — Thibaud Leplat (@tleplat) August 16, 2024

Évoquant cette possible candidature de l'élu macroniste, Daniel Riolo est sans pitié. « C’est clairement une candidature fantoche, une sorte de feu de paille. Je ne sais pas à quoi ça va servir. Il connaît beaucoup de monde, c'est une candidature politique. Ce qui l'intéresse, lui, c'est d'être ministre des Sports, ce n'est pas d'être président de la Ligue. Il attend le prochain gouvernement pour voir s'il peut gratter ce fauteuil-là », a confié le journaliste de RMC, qui fait lui ouvertement campagne pour Cyril Linette, lequel travaille sur la même antenne que Daniel Riolo pour Les Grandes Gueules du Sport. Tout cela pourrait profiter à Vincent Labrune, ces multiples candidatures faisant évidemment les affaires de l'ancien président de l'Olympique de Marseille.