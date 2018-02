LFP : Un mois de suspension pour Campos, l'OM sanctionné

Dans : Ligue 1, LOSC, OM, ASC, OL, PSG, Monaco.

Réunie le 22 février, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :

Deux matchs de suspension, dont un avec sursis, pour Gussouma Fofana (Amiens SC).

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Conforama, Coupe de la Ligue, Coupe de France) ou par révocation du sursis : Nabil Fekir (Olympique Lyonnais), Rafael (Olympique Lyonnais), Kamil Glik (AS Monaco), Pierre Lees-Melou (OGC Nice), Dani Alves (Paris Saint-Germain). La sanction prend effet à partir du mardi 27 février à 0h00.

24e journée - LOSC vs Paris Saint-Germain du 3 février : Comportement de Luis Campos, Conseiller du Président du LOSC à la mi-temps de la rencontre envers le corps arbitral. Un mois de suspension, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 27 février à 0h00.

23e journée - Olympique de Marseille vs AS Monaco du 28 janvier : Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : usages d’engins pyrotechniques et jets d’objets. Après audition des dirigeants de l’Olympique de Marseille et lecture du rapport de l’instructeur, la Commission décide de sanctionner l’Olympique de Marseille de la fermeture du virage sud, pour un match, par révocation partielle du sursis.

26e journée - Olympique de Marseille vs Girondins de Bordeaux du 18 février : Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : usage d’engins pyrotechniques. En raison de la nature des faits, la Commission décide de mettre le dossier en instruction. L’Olympique de Marseille est convoqué pour la séance du jeudi 22 mars.