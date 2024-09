LFP ‍: Neuf présidents de Ligue 1 candidats au conseil d’administration

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le 10 septembre prochain, le nouveau conseil d’administration de la LFP sera élu et ce sont ensuite ces personnes qui voteront pour l’élection du président de la Ligue de Football Professionnel. Chez les présidents de Ligue 1, neuf d’entre eux se sont portés candidats pour un total de sept places.

A cinq jours de l’élection, on en sait plus sur les candidats au conseil d’administration de la LFP, qui seront ensuite en charge de voter pour Vincent Labrune ou pour Cyril Linette à la présidence. Parmi les présidents des clubs de Ligue 1, sept se sont portés candidats pour un total de sept places. Nasser Al-Khelaïfi (PSG), Jean-Pierre Caillot (Reims), Damien Comolli (Toulouse), Waldemar Kita (Nantes), Olivier Létang (Lille), Pablo Longoria (OM), Joseph Oughourlian (Lens), Jean-Pierre Rivère (Nice) et Juan Sartori (Nice) ont officiellement déclaré leur candidature.

LFP : Karl Olive se retire de la course à la présidence https://t.co/OikM9ROLxA — Foot01.com (@Foot01_com) September 5, 2024

En Ligue 2, trois candidats sont déclarés pour deux places : Loïc Fery (Lorient), Bernard Joannin (Amiens) et Pierre-Olive Murat (Rodez). Vincent Labrune, Cyril Linette et Karl Olive sont eux candidats aux postes de membres indépendants. Enfin, seront également candidats Marc Keller (FFF), Laurent Nicollin (Foot Unis), Philippe Piat et David Terrier (UNFP), Jacky Bonnevay (UNECATEF), Olivier Lamarre (SAFE), Lola Pierres (SNAAF) et Eric Rolland (AMCFP), comme le rapporte RMC. Le 10 septembre prochain, le conseil d’administration définitif de la LFP sera connu et ce sont ensuite ses membres qui décideront du nouveau président de l’instance.