LFP ‍: Il propose un deal en or à Vincent Labrune

Par Guillaume Conte

Vincent Labrune a baissé son salaire de 40 %, après l'avoir triplé. De quoi faire hurler ses opposants, qui lui promettent un salaire dingue, mais à une condition.

L’effet d’annonce du salaire baissé par Vincent Labrune en raison des difficultés économiques de la Ligue de Football Professionnel n’a pas forcément eu l’effet escompté. Si les soutiens du patron de la LFP se sont empressés de le féliciter pour cette décision qui soulage un peu les finances de l’instance, des précisions de taille ont été rapidement apportées, notamment par deux sénateurs qui suivent le dossier de près. Le salaire de l’ancien président de l’OM avait été tellement augmenté que le faire baisser de 30 % est un simple trompe l’oeil. Il faut dire que, avant Labrune, le président de la LFP touchait 420.000 euros par an, et le dirigeant a fait passer ses émoluments à 1,2 million d’euros annuels tout de même. Cet effort a le don de faire rire jaune ses opposants, et notamment un autre ancien président de l’OM en la personne de Christophe Bouchet. Ce dernier a fait une offre, bien évidemment informelle, à Vincent Labrune pour son futur contrat.

8 ME de salaire pour Labrune

Simple et de bons sens pour trouver des économies #LFP. En 2016 le Pt était bénévole. Revenons à cet état = une économie de 2 M€/an (salaires + charges + frais). Et si #Labrune rapporte 1 milliard d'euros lors du prochain round des droits TV, un bonus de 8 M€. @SirOughourlian pic.twitter.com/lTuzjAllA2 — Christophe Bouchet (@ch_bouchet) October 3, 2024

« Simple et de bons sens pour trouver des économies à la LFP. En 2016, le Président était bénévole. Revenons à cet état = une économie de 2 millions d’euros/an (salaires + charges + frais). Et si Labrune rapporte 1 milliard d'euros lors du prochain round des droits TV, un bonus de 8 millions d’euros », lui promet Christophe Bouchet, qui aimerait que Vincent Labrune soit payé à la hauteur de ce qu’il rapporte. Le président de la LFP avait promis un milliard d’euros de droits TV pour la Ligue 1, mais n’avait obtenu qu’un peu plus de la moitié, grâce à l’aide de BeIN Sports qui n’a toujours pas payé ses factures au passage. Loin d’être une réussite même si cela ne l’a pas empêché d’être réélu haut la main, ce que les suiveurs du football français n’ont pas totalement compris.