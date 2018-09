Le TFC arrache un point à Rennes malgré un arbitrage délirant !

Dans : Ligue 1, Rennes, TFC.

Roazhon Park

Rennes - Toulouse : 1-1

But : Niang (70e sp) pour Rennes ; Todibo (88e) pour Toulouse

Carton rouge : Leya Iseka (44e) pour Toulouse

Dans un match marqué par l’absence de la VAR, inexplicablement « en panne », Toulouse a arraché un match nul mérité à Rennes (1-1).

Après une première mi-temps assez calme et plutôt pauvre en occasion, tout s’agitait lors du second acte. Notamment lorsque le Stade Rennais obtenait un penalty très contestable pour une faute de Todibo, lequel touchait pourtant clairement le ballon sur l’action. Mais pas de chance pour Toulouse, la VAR était « en panne » et donc inutilisable pour M.Leonard. Rennes prenait donc l’avantage grâce à Niang (70e, 1-0), auteur de son premier but en Bretagne. Réduits à dix depuis la première mi-temps et l’expulsion (là aussi) très douteuse de Leya-Iseka, Toulouse montrait un état d’esprit incroyable pour arracher un pont grâce au jeune Todibo (88e, 1-1). Au classement, Rennes ne décolle pas et reste 16e tandis que le TFC est 7e.