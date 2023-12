Le Qatar abandonne le PSG, les fadas de la vente OM jubilent

Dans : Ligue 1.

Pour la première fois depuis son arrivée en 2011, QSI n'est plus à 100 % propriétaire du PSG. Un changement qui fait réagir du côté de Marseille, même si la réalité économique est bien différente.

Ce jeudi, un an après révélé sa volonté de vendre une partie du club, le PSG a annoncé avoir un nouvel actionnaire : Arctos. Il s’agit d’un fonds d’investissement américain spécialisé dans le sport, et qui va donc racheter 12,5 % du Paris SG. Un apport de 531 millions d’euros, ce qui permet de valoriser le club de la capitale à 4,25 milliards d’euros, pas mal pour une institution rachetée 70 millions d’euros en 2011 par le Qatar. L’apport financier n’ira donc pas directement dans les caisses du PSG, mais bien dans celles de son propriétaire, QSI, qui se servira toutefois de cet apport pour des projets dans le futur stade, l’équipe féminine, et d’autres projets encore inconnus.

Pour les suiveurs du club de la capitale, cette cession de parts interpelle, car Nasser Al-Khelaïfi a toujours fait savoir qu’un désengagement du Qatar à Paris était impensable. Néanmoins, la réalité comptable est bien là, et QSI n’est plus propriétaire à 100 % du PSG. De quoi faire jubiler des supporters… de l’OM. Même si le club de la capitale domine toujours aussi facilement le championnat de France à défaut de parvenir à briller en Europe, en Provence, on veut croire à un rééquilibrage des forces dans les années à venir. Le scénario de voir le Qatar partir de Paris et l’Arabie Saoudite arriver à l’OM dans le même temps est même entretenu par le compte Zazoas, tenu par un fada de la vente de l’OM. « Comme prévu, QSI se désengage progressivement du PDG en ouvrant son capital à des investisseurs américains. L’OM va récupérer le trône grâce aux saoudiens », a livré le suiveur marseillais sur X (ex-Twitter).

Arctos ne gagnera pas d'argent avec le PSG

Toutefois, cette théorie qui n’a pas vraiment beaucoup d’adeptes pour ceux qui suivent la politique du Qatar avec le PSG, s’écroule rapidement. Si QSI a vendu une partie des parts du club de la capitale, ce n’est pas pour un besoin de liquidités, la société d’investissement de l’Emirat étant capable d’allonger la monnaie quand bon lui semble, ou même de réaliser des emprunts à son bon vouloir en cas de nécessité. La volonté de faire venir un investisseur extérieur était surtout ciblée pour des raisons géopolitiques. La recherche ne se dirigeant que vers une société américaine, et l’idée était de renforcer les liens économiques entre les deux pays par des parts dans un fleuron prestigieux du Qatar. La société Arctos sait très bien qu’elle ne gagnera pas directement un centime avec son investissement dans le PSG, qui perd des centaines de millions d’euros et n’est pas un club amené à être dans le vert sur le plan financier. En revanche, ces discussions directes avec le Qatar vont lui permettre de toucher d’autres marchés beaucoup plus rentables, avec QSI ou directement avec l’Emirat. Les relations avec les sponsors du club de la capitale ou les intérêts du Qatar peuvent mener à des deals bien plus rentables financièrement que les 531 millions d’euros mis dans le PSG, qui n’a pas prévu d’être un club bénéficiaire dans les années à venir.