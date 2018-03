Le PSG se défoule sur la lanterne rouge

Dans : Ligue 1, PSG, Metz.

Quatre jours après son élimination en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a repris ses bonnes habitudes en championnat. Les Parisiens ont totalement surclassé la lanterne rouge Metz (5-0), notamment grâce à un doublé du jeune Nkunku.

Un large succès pour tenter de tourner la page. Toujours frustré par son échec sur la scène européenne, le Paris Saint-Germain a eu le mérite de se reconcentrer sur ce rendez-vous beaucoup moins alléchant. Ceux qui en doutaient ont reçu une réponse dès la première occasion du match, lorsque la reprise de volée de Meunier entrait avec l’aide du poteau (1-0, 5e). On ne peut pourtant pas dire que Metz ratait son entame, au contraire.

Les Grenats (qui n’auraient peut-être pas dû porter ce maillot blanc...) montraient un beau visage et touchaient même la barre d’Areola sur un missile de Dossevi ! Mais les Messins prenaient un gros coup sur la tête après le but du break signé Nkunku (2-0, 20e), bien servi par Verratti. Oubliez les visiteurs, on ne les voyait plus du tout. Face à un adversaire à la rue, Nkunku s’offrait un doublé (3-0, 28e) d’une belle frappe croisée. Avant de croire au triplé juste avant la pause. Mais l’arbitre assistant lui refusait son but de la tête pour un hors-jeu imaginaire.

Kawashima limite la casse

De quoi frustrer le jeune Parisien, à peine consolé par le quatrième but marqué par un Mbappé sans sourire (4-0, 45e+1). De son côté, le public du Parc soutenait son équipe malgré le contexte et une deuxième période moins spectaculaire. Le gardien messin Kawashima multipliait les arrêts de grande classe devant Mbappé, Nkunku, Rabiot et Weah. Mais le Japonais ne pouvait rien sur la superbe tête de Thiago Silva sur corner (5-0, 82e). Même privé de cadres comme Cavani (suspendu) et Marquinhos (cuisse), Paris réagit et rapproche Metz de la Ligue 2...