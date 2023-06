Le PSG et l'OM passent la DNCG, reste l'OL

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Le PSG et l'OM ont passé l'écueil de la DNCG ce mardi. L'OL attend désormais son tour ce mercredi.

Quasiment tous les clubs de Ligue 1 peuvent respirer et préparer sereinement la saison prochaine. En effet, 16 d'entre eux ont passé sans problème la DNCG. Les quatre derniers ce mardi furent le PSG, l'OM, Monaco et Nantes. « Aucune mesure n’a été prise » contre eux de la part du gendarme financier du football français. Une bonne nouvelle notamment pour les Marseillais, souvent sur la corde raide ces dernières années. Cet été, l'OM pourra même recruter sans restriction. La DNCG n'a plus que deux clubs à contrôler : Strasbourg (récemment racheté et dont le statut est encore à l'étude) et l'OL. Le club dirigé par John Textor passera devant l'instance ce mercredi 28 juin.