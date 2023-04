Le PSG arrache un succès crucial à Nice !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 30e journée

Allianz Riviera

Nice-PSG 0-2

Buts : Messi (26e), Ramos (76e)

Fortement bousculé par Nice, le PSG a tenu bon dans le sillage d'un grand Donnarumma. Les Parisiens ont finalement été efficaces pour l'emporter 2-0 et glaner trois points précieux dans la quête du 11e titre de champion de France.

Après deux défaites de rang en Ligue 1 contre Rennes et l'OL, le PSG arrivait en terrain hostile à Nice. Les Aiglons, transfigurés par l'arrivée de Didier Digard sur le banc, pouvaient causer de gros problèmes aux Parisiens. Le début de match était toutefois bien négocié par le club parisien, lequel contrôlait bien le match et son adversaire. Le premier but ne tardait pas à arriver. Alors que Danilo venait de frapper le poteau de la tête, Messi était plus chanceux et concluait un beau mouvement collectif d'un tir croisé imparable. Mais, au lieu de libérer le PSG, ce but réveillait les Niçois. Ces derniers sollicitaient Donnarumma, lequel était impeccable devant une reprise de Pepe puis une tête de Moffi juste avant la mi-temps.

Après le repos, Nice continuait de proposer du jeu et d'avoir des occasions. Dante était très malchanceux, venant frapper la barre puis le poteau de la tête (51e), le ballon n'entrant pas selon la goal-line. Derrière, Donnarumma réalisait encore une parade réflexe devant Pepe pour laisser les Parisiens aux commandes. Une copie parfaite de l'Italien qui donnait des ailes au PSG, lequel revenait dans le camp niçois pour tuer le match. Ramos s'élevait dans les airs sur corner pour doubler la mise et assurer le succès parisien. Malgré une dernière barre trouvée par Nice via...Danilo, le PSG tenait bon et s'offrait un succès 2-0. Lens reste à 6 points avant le choc au sommet du week-end prochain.