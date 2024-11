Le Havre éteint Nantes en 2h30, ça sent mauvais pour Kombouaré

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Tout va mal à Nantes, qui s'est incliné 0-2 à domicile face au Havre, et a vu le match avoir du mal à se terminer en raison des débordements des supporters.

FC Nantes - Le Havre 0-2

Buts pour Le Havre : Casimir (3e), Ngoura (74e)

Dans ce qui était présenté comme le match de la dernière chance pour Antoine Kombouaré afin de redresser la barre, le FC Nantes n’a jamais réussi à trouver le rythme et s'est incliné 2-0 face au Havre. D’entrée de jeu, sur un renvoi peu inspiré de Lafont, Casimir ouvrait le score (0-1, 3e). Dès lors, malgré une domination copieuse et même un poteau de Lepenant en seconde période, le HAC avait le vent en poupe et se mettait à l’abri avec la frappe de Ngoura en angle fermé (0-2, 74e).

Le match devenait impossible à redresser sur le terrain, et impossible à tenir dans les tribunes. Les supporters, qui poussaient derrière leur équipe, ont dépassé les bornes au début des arrêts de jeu en tentant d’envahir le terrain. De nouveaux jets de projectiles ont été observés, avant d’être repoussés par les CRS. Cela a provoqué une longue interruption de la rencontre, qui a finalement repris quand la plupart des spectateurs était partie du stade. Dans un anonymat total, le sort d’Antoine Kombouaré semble en tout cas scellé avec ce très mauvais résultat. Seule la défaite à la dernière seconde d’Angers à Auxerre empêche le FC Nantes de se retrouver 17e. Mais c’est tout de même le feu à la Maison Jaune. De côté, Le Havre va chercher une précieuse victoire qui lui permet de sortir de la zone rouge.