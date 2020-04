Le foot ne reprend pas, Daniel Riolo hallucine devant les réactions

Dans : Ligue 1.

Après des semaines de débats, de déchirement, d’avis contradictoires et d’espoir, le gouvernement a finalement sifflé la fin de la saison de Ligue 1 ce mardi.

Dans son allocution à l’Assemblée Nationale ce jour, Edouard Philippe a consacré quelques secondes au football en le citant afin d’expliquer que la saison ne reprendrait pas. Jusqu’en août prochain, voire septembre, il n’y aura donc pas de football en France. Un véritable coup dur pour les nombreux passionnés de ballon rond. Néanmoins, certains éternels haters du foot et plus globalement des sports collectifs se réjouissent étrangement de cette décision gouvernementale. Ce qui exaspère au plus haut point Daniel Riolo, lequel n’a pas manqué de tweeter à ce sujet quelques minutes après l’intervention du Premier Ministre de la France.

« Je trouve assez dingue de voir le nombre des gens heureux que le foot ne reprenne pas. Eux savaient et sont heureux. Ils ont du parier du blé c pas possible. Étonnant ! Perso moins il y aura d’activités confinées mieux je me porterais et plus vite tout reprendra mieux ça sera » a indiqué Daniel Riolo, avant d’exprimer plus largement ses doutes quant à l’avenir de la Ligue 1 dans un édito publié sur son blog. « On a tous espéré des choses différentes dans cette crise. On reprend, on reprend pas. Arguments: sanitaire, économique, sportif, social, chacun son avis. Reste qu’aujourd’hui, on doit tous espérer, que les autres ligues, s’alignent sur notre position… Et puisque je ne suis ni scientifique ni Premier ministre, il ne m’appartient pas de savoir si l’exemple est bon ou pas. Mais pour l’intérêt de notre football, je souhaite juste que cet exemple soit suivi ». Bien évidemment, il sera désormais capital et essentiel de voir si la Bundesliga, la Série A, la Liga et la Premier League prendront la décision de terminer leur championnat avant l’été, contrairement à la France.