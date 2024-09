LdC ‍: Les clubs français cartonnent, Vincent Labrune prend la parole

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Les clubs de Ligue 1 ont réalisé une semaine historique en Ligue des Champions avec trois victoires, celles du PSG contre Gérone, de Brest face à Sturm Graz et de l’ASM dans le choc qui l’opposait à Barcelone.

Malgré la défaite de Lille sur la pelouse du Sporting Portugal, les clubs de Ligue 1 ont fait honneur à la France lors de cette première journée de Ligue des Champions. Personne n’aurait parié sur une victoire de Brest pour sa grande première sur la scène européenne, ou sur un succès de l’AS Monaco face à Barcelone, qui réalisait jusqu’à présent un début de saison sensationnel en Liga. Et pourtant, les clubs français ont bien gagné trois de leurs quatre matchs cette semaine, si l’on ajoute le succès attendu du PSG au Parc des Princes contre Gérone. Une réelle satisfaction pour le président de la Ligue de Football Professionnel, Vincent Labrune, qui s’est réjoui des performances des clubs français sur la scène européenne.

Vincent Labrune salue le démarrage des clubs français

« Les performances des clubs français européens constituent notre priorité sportive n°1. Le maintien de la 5e place à l’indice UEFA est une nécessité absolue pour l’exposition de nos clubs à l’international et capter les recettes issues des coupes européennes. À ce titre, je tiens à saluer le démarrage exceptionnel des clubs français en Ligue des Champions cette saison. Avec trois victoires dès le premier tour, les clubs français ont offert une performance historique et le plein d’émotions et de joie à leurs supporters » s’est réjoui Vincent Labrune sur le compte X officiel de la LFP. Présent à Guingamp jeudi soir pour assister à la victoire historique de Brest contre Sturm Graz, l’ancien président de l’OM a par ailleurs salué un début de Ligue des Champions « parfait » qui a « porté haut les couleurs de la Ligue 1 ». Espérons que cela se poursuive également la semaine prochaine avec Nice et l’OL en Europa League pour que le début de campagne européen des clubs français continue à être parfait.