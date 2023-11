La Ligue des talents ‍? Non la Ligue des fainéants balance JPP

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

En ce début de saison, le spectacle est peu attrayant en Ligue 1 avec seulement 12 et 13 buts inscrits lors des deux dernières journées. Un championnat de France de plus en plus faible qui inquiète Jean-Pierre Papin.

Conseiller de Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille et ancien grand buteur de l’Equipe de France, Jean-Pierre Papin participait mardi à une table ronde organisée par la FFF sur la formation française à Clairefontaine. L’occasion pour Jean-Pierre Papin d’être interrogé sur le spectacle assez terne proposé par les équipes de Ligue 1 en ce début de saison et notamment sur le rendement très faible des attaquants au cours des deux dernières journées.

La Ligue 1 fait pleurer Thierry Henry https://t.co/W57l2GM8gJ — Foot01.com (@Foot01_com) November 13, 2023

Pour le conseiller du président de l’OM, le nombre de buts marqués est en baisse en raison de la fainéantise des attaquants de Ligue 1, lesquels ne travaillent pas assez selon Jean-Pierre Papin. « Je suis convaincu que pour être un bon attaquant, il faut beaucoup travailler » explique JPP dans des propos relayés par France Info, avant de poursuivre. « Aujourd'hui, ça ne travaille pas assez. Quand vous voyez un attaquant qui arrive devant le but et ne sait pas quoi faire du ballon, c'est parce qu'il ne bosse pas assez... c'est un constat qui vaut pour tous les clubs » regrette l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille et de l’AC Milan.

Il n'y a jamais eu aussi peu de buts en Ligue 1

La situation commence tout de même à devenir inquiétante car lors de la dernière journée, le championnat de France a connu sa journée la moins prolifique depuis 2015-2016 avec une moyenne de 1,4 but par match. Ce qui n’est pas rassurant, c’est d’ailleurs de voir que le spectacle n’est pas plus attractif dans les « grandes affiches » comme cela devrait être le cas de Lens-OM par exemple ou même de Rennes-OL. Des matchs très ternes disputés dimanche pour un total de deux buts inscrits. Une sale période qui tombe mal, au moment où la LFP est en pleine négociations des droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029, de gré à gré avec les potentiels diffuseurs.