La Ligue 1 sur RMC Sport pour éviter le 100% Qatar ‍?

Le rachat annoncé des chaînes BFM et RMC par Rodolphe Saadé a peut-être relancé totalement la vente des droits TV de la Ligue 1. L'hypothèse d'une cession de toute la L1 à Beinsports s'éloigne.

Depuis vendredi, et l'officialisation des négociations qui devraient aboutir au rachat par le patron de CGA CGM d'Altice Médias, le paysage médiatique français s'agite. Et c'est encore plus le cas depuis 24 heures, puisque lundi, Rodolphe Saadé en personne est venu visiter le siège des chaînes du groupe et rencontrer les journalistes et animateurs vedettes des différentes émissions de BFM et RMC. D'après plusieurs indiscrétions, l'homme d'affaires installé à Marseille n'a pas l'intention de virer tout le monde afin de tout changer. Même s'il est évident qu'il installera ses hommes, le milliardaire n'a pas voulu trop en dire lors de ses différents rendez-vous. A priori, l'avenir des droits détenus par RMC Sport n'a pas non plus été évoqué, car en fin de saison, la chaîne sportive s'apprête à perdre un paquet de programmes et notamment dans le football, semblant se focaliser sur le MMA. Cependant, du côté de la LFP, on regarde tout cela avec délectation, car plus il y a de diffuseurs intéressés par la Ligue 1 et plus le prix des droits TV va grimper. Et justement, RMC Sport est susceptible d'entrer dans la danse, alors que l'on évoquait la possibilité que Beinsports s'offre la totalité des matchs du Championnat de France. C'est du moins ce que Daniel Riolo avait expliqué sur....RMC.

Un duel franco-qatari pour la Ligue 1

Dans Télérama, l'hypothèse de l'intérêt de Rodolphe Saadé pour la diffusion de la Ligue 1 est évoquée sans détour. « Le rachat d’Altice Media pourrait aussi se révéler une bonne nouvelle pour… le football français, dont l’appel d’offres pour les droits de la Ligue 1 (2024-2029) a fait chou blanc. Déjà sponsor (maillot) de l’Olympique de Marseille avec CMA CGM, Rodolphe Saadé pourrait se positionner pour les chaînes RMC Sport et se présenter en « sauveur » du foot français. On n’en est pas là », précise notre confrère. Dimanche, Laurent Nicollin, propriétaire du MHSC, avait annoncé qu'une possible officialisation du nom du ou des prochaines diffuseurs de la Ligue 1 allait intervenir fin mars ou début avril. Le suspense pourrait donc durer un peu plus avec l'entrée en scène de RMC Sport, qui serait forcément un sacré concurrent pour la chaîne sportive qatarie, laquelle a été poussée par le Qatar pour aider le football français, et évidemment le PSG.