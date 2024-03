Droits TV ‍: Le Qatar achète toute la Ligue 1, Riolo lâche une bombe

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Tandis que McDo va s'offrir le contrat de naming de la Ligue 1, on ne sait pas qui diffusera notre championnat la saison prochaine. Daniel Riolo affirme cependant que tout est déjà bouclé avec le Qatar.

La Ligue de Football Professionnel et son président font feu de tout bois pour ramener le plus d'argent possible dans les caisses des clubs de Ligue 1. Et si la signature désormais acquise d'un contrat de 30 millions d'euros par ans avec McDo ne fait plus aucun doute, c'est la vente des droits TV de notre Championnat à partir de la saison prochaine qui semble proche de se finaliser. Notre confrère Daniel Riolo, qui avait déjà révélé l'existence de l'accord entre la LFP et la marque américain de fast-food, affirme cette fois que c'est Beinsports qui va rafler la totalité des droits de la Ligue 1 à partir de la saison 2024-2025.

Un accord facilité par Emmanuel Macron, lequel a pesé pour que le Qatar fasse l'effort qu'il faut pour s'offrir la Ligue 1. Beinsports serait en effet le diffuseur unique de la L1, mais également des championnats étrangers, sauf la Premier League, qui reste évidemment sur Canal+. Un changement d'époque pour les amateurs de football, de plus en plus fatigués de devoir empiler les abonnement pour suivre le championnat de France.

Toute la Ligue 1 sur Beinsports, affaire conclue

Droits TV : Prime Vidéo va supprimer son Pass Ligue 1 ! https://t.co/r0gykJ1sT7 — Foot01.com (@Foot01_com) March 2, 2024

Exit donc Prime Vidéo, DAZN et Canal+, Daniel Riolo prévient tout le monde. Et même s'il ne connaît pas le prix payé par le Qatar pour acheter les droits de diffusion de la Ligue 1, le journaliste de RMC jubile un peu. « L’Etat s’en est mêlé, comme très souvent d’ailleurs, et BeIN va lâcher ce qu’il faut. Les anti-Qatar vont pouvoir pester encore longtemps, mais c’est bien l’Emir qui va signer le chèque pour que les droits restent élevés et notre championnat soit sauvé (...) Je vais me permettre une petite provocation, mais oui, chers supporters anti-PSG, les joueurs que vous acclamez sont en partie payés par la même caisse. Exit donc Amazon, on va donc changer de diffuseur et tout devrait être plus simple. Avec un seul abonnement et avec un prix encore à définir (on promet une non explosion), on devrait avoir sur un seul bouquet, la France et l’Europe », annonce Daniel Riolo, qui sait que ce genre d'annonce va provoquer bien des débats. Il y a quelques jours, Pablo Longoria avait indiqué que la Ligue 1 n'avait pas besoin du Qatar pour valoir cher, le président de l'OM n'était visiblement pas dans le secret des dieux.