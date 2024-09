La Ligue 1 de retour sur Canal +, Cyril Linette fait une annonce

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Rival de Vincent Labrune pour le poste de président de la LFP, Cyril Linette a un sérieux argument dans sa manche, son passé chez Canal + et ses excellentes relations avec les dirigeants de la chaîne cryptée.

En pleine crise des droits TV, avec une attribution à DAZN dont le tarif ne convient à personne, un retour de Canal + dans le paysage audiovisuel de la Ligue 1 ferait sans doute plaisir à tous les amoureux du football français. Cyril Linette ne s’y est pas trompé en axant sa communication autour de ce point crucial alors qu’il sera opposé à Vincent Labrune le 10 septembre prochain pour la présidence de la Ligue de Football Professionnel. Sur les ondes de RMC, l’ancien patron des Sports de la chaîne cryptée a évoqué un possible retour de la Ligue 1 sur Canal + s’il était élu président de la LFP.

Refusant de garantir à 100% un come-back de la chaîne cryptée, il assure en revanche que s’il était élu, Canal + serait de nouveau enclin à discuter pour un possible retour de la Ligue 1 sur ses antennes, ce qui ferait déjà une grande différence avec la situation actuelle puisque Vincent Bolloré ne veut plus dialoguer avec Vincent Labrune. « Je n’ai absolument aucune idée de la stratégie de Canal + par rapport à la Ligue 1 dans les années qui viennent, si ça les intéresse encore. Malheureusement, quand on dit à un client qu’il faut se passer de nous, il s’y habitue. Se passer de Canal, c’est l’erreur qui a été faite. Il aurait fallu faire entrer des nouvelles chaînes, des concurrents, mais toujours garder un pied de Ligue 1 dans Canal + » a lancé l'opposant à Vincent Labrune, avant de poursuivre et de conclure.

Cyril Linette veut renouer le dialogue avec Canal +

« A la question ‘est-ce que je ramènerais Canal en tant que diffuseur de la Ligue 1’, je ne sais pas. En revanche, si je peux ramener Canal + à la table des négociations et des discussions, oui j’en suis persuadé. Je sais que moi président de la Ligue, ça changerait et la discussion redeviendrait possible avec Canal. Je ne présage en rien du résultat, mais la discussion redeviendrait possible. La fâcherie de Canal n’est pas définitive à l’encontre du football français » a lancé Cyril Linette dans l’After Foot sur RMC. Un potentiel retour de Canal + dans le paysage de la Ligue 1, voici un solide argument qui ne manquera pas de faire mouche chez les présidents des clubs français avant l’élection du 10 septembre prochain. La question est maintenant de savoir si cela sera suffisant pour faire pencher la balance en faveur de Cyril Linette alors que Vincent Labrune demeure pour l’instant le favori à sa succession.