La Ligue 1 boycottée, la LFP a la parade

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Dans les prochaines heures, DAZN débutera officiellement en tant que nouveau diffuseur principal de la Ligue 1. Le média ne fait d'ailleurs pas du tout l'unanimité auprès des fans et observateurs de football français.

Le football français sort de la crise mais est toujours convalescent. La Ligue 1 sera désormais diffusée majoritairement en France par DAZN, plus BeIN Sports qui aura un match par journée. Le média créé en Grande-Bretagne ne rassure pas du tout. Ses offres proposées aux fans choquent même beaucoup. D'ailleurs, rien de très bon n'est prédit à DAZN, qui pourrait bien faire une Mediapro. Pour ne rien arranger, la Ligue 1 est un championnat qui a de plus en plus de mal à s'exporter. Les stars sont toutes parties et pas mal de pays dans le monde ne veulent plus miser sur le championnat de France. Une situation assez chaotique.

Une nouvelle idée qui marche ?

Ces dernières heures, Le Parisien rappelle que la Ligue 1 n'est en effet pas à la mode chez nos voisins européens. Par exemple, en Angleterre, TNT Sports n’a pas signé de nouveau contrat avec la LFP pour continuer à la diffuser. Idem pour d'autres pays, comme en Espagne, en Italie, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Enormément de questionnements ont lieu sur l'utilité ou non de continuer à proposer la Ligue 1. Malgré les inquiétudes, la Ligue de Football Professionnel ne veut pas paniquer. Pour Le Parisien, la LFP précise sur le sujet : « Des négociations sont encore en cours dans quelques marchés étrangers, ce qui n’est pas anormal en début de cycle de droits internationaux. La situation devrait progressivement se régulariser dans les semaines à venir ».

BeIN Sports viendrait d'ailleurs de sceller un accord pour continuer la diffusion de la Ligue 1 aux États-Unis. Cela devrait aussi être le cas pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Au total, la LFP espère récupérer 160 millions d’euros pour le prochain cycle à l'étranger, ce qui représente le double du précédent. A noter qu'en plus d'avoir des diffuseurs ou non de la Ligue 1, l'instance du foot français se réjouit de pouvoir compter sur son application web et mobile, le Ligue 1 Pass. Cette dernière pourrait être de nouveau utilisée, comme ce fut le cas la saison passée. Elle avait été « lancée sur certains marchés étrangers, et pourrait de nouveau être déployée si nécessaire ». Si l'application cartonne, elle pourrait, in fine, débarquer en France si besoin.