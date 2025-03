TV ‍: Rennes - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Suite à sa cruelle défaite en huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre Liverpool mercredi (0-1), le Paris Saint-Germain va tenter de se consoler en Ligue 1 contre Rennes samedi.

Quelle heure pour Rennes - PSG ?

Auteur d’un gros match contre Liverpool au Parc des Princes, le club de la capitale française a pourtant perdu au terme d’un hold-up qui fait mal aux têtes des Parisiens. Mais la saison continue, et avant d’aborder le retour à Anfield la semaine prochaine, le PSG a un match de championnat à disputer du côté de Rennes. Cette rencontre se jouera ce samedi 8 mars à 17h00 au Roazhon Park. L’arbitre sera Mathieu Vernice.

Sur quelle chaîne suivre Rennes - PSG ?

Comme souvent pour le premier match de la journée de samedi, cette partie entre Rennes et Paris sera diffusée sur beIN Sports 1.

Les compos probables de Rennes - PSG :

Plus vraiment considéré comme un club qui joue le maintien en L1, Rennes s’est donné de l’air ces dernières semaines. Vu que depuis l’arrivée d’Habib Beye, le SRFC a remporté quatre matchs sur cinq, ce qui permet aux Bretons d’avoir neuf points d'avance sur la zone rouge. Autant dire que Rennes va aborder ce match contre le PSG de manière sereine sans la pression du résultat. Mais pour réaliser l’exploit de faire tomber le grand Paris, Beye devra faire sans Cissé, Gomez ou Seidu.

La compo probable de Rennes : Samba - Rouault, Jacquet, Brassier - Assignon, James, Fofana, Matusiwa, Truffert - Blas, Kalimuendo.

Tombé pour la première fois de l’année 2025 face à Liverpool, le PSG veut se relever au plus vite pour reprendre confiance avant le retour à Anfield mardi prochain. Et pour cela, rien de mieux qu’une victoire à Rennes ce week-end. Leader du championnat avec plus de dix points d’avance et toujours invaincu sur la scène nationale cette saison, le PSG se présentera donc au Roazhon Park avec le statut d’ogre à faire tomber. Pour ce match, Luis Enrique fera probablement tourner son effectif.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Zaire Emery, Beraldo, Pacho, Lucas Hernandez - Neves, Mayulu, Lee - Doué, Ramos, Barcola.