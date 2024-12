La LFP et les présidents l’ont voulu, la Ligue 1 tombe dans l'anonymat

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Vincent Duluc a jeté un regard très critique sur l'évolution de notre championnat, qui ne vaut plus grand chose financièrement, et n'est même plus suivi par les Français.

Le championnat de France est certainement à un tournant de son histoire. Pour la première fois, les droits tv n’ont pas donné satisfaction, et ce n’est pas un hasard si c’est le premier appel d’offres où Canal+ n’a pas participé. Le partenaire historique a été mis sur le côté, et au lieu du milliard, c’est finalement la moitié qui est tombée dans le panier des clubs français avec DAZN et BeIN Sports. La Ligue 1 n’est jamais tombée autant dans l’anonymat, et si le côté financier a toujours primé, la LFP et les présidents de Ligue 1 ne peuvent s’en prendre qu’à eux-même maintenant que les dégâts financiers sont directement palpables. Et encore, sur les 500 millions d’euros restants, CVC va récupérer sa part, laissant un montant très limité aux clubs. Et un désamour du grand public encore plus important maintenant que les matchs ne sont plus visibles.

L'Allemagne met une claque à la France

🤯 | Fin de match de folie ! Moses Simon offre la victoire à Nantes, tandis que Rennes se voit refuser un but dans les arrêts de jeu ! 💥 #FCNSRFC pic.twitter.com/m19gSRXdk8 — DAZN France (@DAZN_FR) December 8, 2024

C’est ce que déplore totalement Vincent Duluc dans son édito dans L’Equipe, pour qui rien n’est fait pour rendre le championnat de France plus attractif aux yeux des Français, à qui ont demande de s’abonner. « De fait, en favorisant leurs propres médias ou des diffuseurs lointains et confidentiels, les clubs et la LFP restreignent mécaniquement l'accès des médias traditionnels aux acteurs de la Ligue 1, au lieu de les remercier tous les matins de s'intéresser au Championnat de France, au lieu de s'ouvrir pour séduire le public même auquel la LFP et DAZN demandent de s’abonner. D'eux-mêmes, ils ont bien dû remarquer que la Ligue 1 faisait moins souvent que d'habitude la une des journaux, qu'il s'agisse de celui-ci ou de quelques autres. De même, il y aura bien quelqu'un, à un moment, pour remarquer qu'après que la LFP n'a obtenu que 500 M€ pour la Ligue 1, une somme largement ponctionnée par CVC, la Bundesliga vient de signer un nouveau contrat à 1,1 Md € par an. Là, pour le coup, on peut le dire : personne n'aurait fait mieux », a souligné Vincent Duluc, pour qui la Ligue 1 est en train de dangereusement passer dans l’anonymat en France. C’était déjà le cas à l’étranger, mais voir les Français s’en détacher est forcément un très mauvais signal.