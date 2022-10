La justice s'intéresse aux affaires du fils adoptif de Christophe Galtier

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

C'est une évidence, le monde du football génère beaucoup d'argent et chaque transfert est l'occasion de gagner de l'argent. Mais la justice souhaite savoir si certains n'outrepassent pas leurs fonctions, et c'est le cas de John Valovic-Galtier.

C’est L’Equipe qui le dévoile ce samedi soir, John Valovic-Galtier, le fils adoptif de l’actuel entraîneur du PSG, est actuellement dans le collimateur du parquet de Nice dans le cadre d’une enquête préliminaire dans une affaire où il est soupçonné « d’exercice illégal de l'activité d'agent sportif ». Travaillant pour Score Agencies, une agence installée à Lyon, comme « conseiller sportif », John Valovic-Galtier a été dénoncé par un particulier, lui même agent disposant d’une licence, ce que ne possède par Valovic-Galtier. C'est la présence de ce dernier lors du transfert d'Andy Delort à Nice, et de Jordan Ferri à Montpellier, qui fait l'objet de toutes les attentions. Et cela même si le fils adoptif de l'ancien entraîneur du Gym se défend d'avoir tenu un rôle d'agent dans ces dossiers, mais juste d'accompagner des joueurs au quotidien et d'apporter sa connaissance des joueurs à Score Agencies. « Depuis huit ans, je ramène à Score Agencies des joueurs que je vais voir le week-end sur les terrains. C'est mon rôle, comme d'accompagner les plus capés dans leur vie quotidienne », explique-t-il dans le quotidien sportif.

L'ancien conseiller de Lacazette lui aussi dans la cible

Président et actionnaire du club de Bourg-Péronnas depuis début juillet 2021, David Venditelli, qui a été le DG de Score Agencies jusqu'à l'an dernier, serait également dans le collimateur de cette enquête. Pour rappel, il a également été conseille d'Alexandre Lacazette, mais nie avoir joué un quelconque rôle dans le retour de l'attaquant français en Ligue 1 à l'Olympique Lyonnais lors du récent mercato estival. Pour l'instant, cette enquête n'a débouché sur aucune décision. Pour rappel, Christophe Galtier est conseillé par Scores Agencies comme d'autres entraîneurs et footballeurs.