La DNCG complice d'une tricherie, il accuse

Par Mehdi Lunay

Le début de l'été a failli chambouler le classement de National. Rouen et Châteauroux ont été relégués administrativement par la DNCG avant d'être repêchés dans les dernières heures. La méthodologie de l'instance de contrôle financier pose question.

Impitoyable avec les uns, conciliante avec les autres : la DNCG n'en finit plus de cristalliser les tensions dans le football français. Par exemple, le gendarme financier a provoqué la chute de Sedan qui est passé du National au championnat de Régional 3 lors de l'été 2023. Pourtant, les Sedanais avaient présenté un projet de rachat dans les derniers instants. Dans le même temps, Bordeaux évite le couperet et pourrait rester en Ligue 2 grâce à l'arrivée de Fenway Sports comme actionnaire majoritaire. Le championnat de National symbolise le mieux les curieuses décisions de l'instance. Alors que Niort vient d'être relégué en N2, Rouen et Châteauroux viennent d'être sauvés in extremis. Ils avaient pourtant présenté des comptes dans le rouge vif.

Les clubs amateurs écrasés par la DNCG ?

Un renversement de situation qui choque le président du GOAL FC Jocelyn Fontanel. Son club a été relégué sportivement de National à l'issue de la saison mais il aurait pu être repêché avec la chute de Rouen ou Châteauroux. Ce ne sera finalement pas le cas avec l'injection de liquidités dans la dernière ligne droite. Une aberration pour Jocelyn Fontanel qui dénonce une iniquité sur la saison et surtout une DNCG protectrice de certains noms du football au détriment de petits clubs amateurs comme le sien. Il s'est plaint dans une lettre ouverte publiée par le GOAL FC.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL ⚫️🟡



Suite aux dernières décisions de la DNCG, notre président Jocelyn FONTANEL a tenu à s’exprimer dans une « Lettre ouverte aux amoureux du football ». ⤵️https://t.co/xprOn8jvmc#GOALFC #football pic.twitter.com/eK8esxt28f — GOAL FC (@GOAL__FC) July 12, 2024

« La DNCG, c’est devenu l'Assemblée nationale ! Bientôt on ira aux auditions avec des stars du showbiz !!! Après Rouen qui n a pas pu financer sa saison même avec un beau parcours en coupe de France et en vendant des bons joueurs qu’ils ne pouvaient quasi plus payer à la trêve, avec déjà 5 points de pénalités dès le début de saison (comment avaient ils pu déjà accéder en N1 administrativement ?) et une rétrogradation logique en N2 en fin de saison 2024, ensuite Châteauroux déjà rétrogradé en N2 en fin de saison 2023 puis repêché, rétrogradé à titre conservatoire en janvier 2024 et encore rétrogradé fin juin 2024, mais désormais exclu de la Coupe de France ? À rien y comprendre. Sur quels critères ? Tout ça est très opaque… », a t-il indiqué avant d'être plus explicite.

« Car il faut bien comprendre une chose, si ces clubs avaient respecté leurs moyens financiers du moment, ils n auraient pas embauché des staffs et des joueurs à un certain prix et donc potentiellement plus fort que nous, ou financer des déplacements confortables pour la récupération des joueurs avec un service médical compétent, et GOAL FC se serait sans doute maintenu sportivement … donc qui a triché ? Les clubs, la DNCG ou les institutions du foot français ? Rendez-vous dans 5/6 mois pour voir la santé financière de tous ! », a lâché le président du club rhodanien pour conclure. De quoi mettre en lumière une fois de plus l'absurdité du National, championnat composé de clubs professionnels mais aussi amateurs, et qui n'a jamais été viable économiquement.