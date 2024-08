L1 ‍: Vincent Labrune insulté à Lens

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

A deux semaines des élections à la présidence de la LFP, Vincent Labrune a été chahuté dans les tribunes du Stade Bollaert à l’occasion du match de ce dimanche à 15 heures entre Lens et Brest.

Ce dimanche en début d’après-midi, le RC Lens a enchainé avec une seconde victoire de suite en Ligue 1. Après avoir battu Angers lors de la première journée, les hommes de Will Still sont venus à bout de Brest dans un stade Bollaert toujours aussi comble (2-0). Quelques jours après le précieux succès face au Panathinaïkos en barrage de Conférence League, Lens a fait le boulot devant un public ravi. Pendant la rencontre, quelques messages à destination de la Ligue de Football Professionnel sont d’ailleurs apparus dans les tribunes de l’enceinte nordiste.

Nouvelle banderole déployée en Marek : « Le con, Laburne et le truand, 3 noms pour un seul président. » 😬 #RCLens #RCLSB29 pic.twitter.com/Nrqcwdm8Yh — Florian (@BrassartFlo) August 25, 2024

A près de deux semaines de l’élection du président de la LFP, Vincent Labrune a été visé. « Le con, Laburne et le truand, 3 noms pour un seul président » ou encore « Négociations droits TV : votre amateurisme tue le foot français » pouvait-on notamment lire dans les travées de Bollaert, où Vincent Labrune n’est pas le plus populaire. La gestion pour le moins épineuse des droits TV et l'attribution de ceux-ci à DAZN a brutalement fait baisser la cote de popularité de l’ancien président de l’Olympique de Marseille, qui a pu mesurer cela à travers les banderoles aperçues dans le Nord ce dimanche.