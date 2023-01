L1 : Une équipe type très au Nord, mais sans Mbappé !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

L'Equipe a révélé son onze de la phase aller en Ligue 1, basé sur les notes moyennes reçues après chaque match. Lens est le club le plus représenté devant son voisin lillois et le PSG. Mais, un Parisien manque, c'est Kylian Mbappé.

A mi-saison, bien malin qui peut prédire la conclusion de cette saison 2022-2023 de Ligue 1. C'est d'autant plus difficile cette année avec le contexte de la coupe du monde 2022 qui a coupé en deux cette phase aller. Néanmoins, il est aujourd'hui plus facile de composer la hiérarchie nationale. Clairement, le PSG, Lens et l'OM se joueront le titre quand des clubs comme l'OL ou Nice sont aux abonnés absents. Du côté des individualités, il ne fait pas de doute que Kylian Mbappé est l'homme fort de Ligue 1 surtout après son fantastique Mondial. Ce n'est pourtant pas ce qui ressort des statistiques de L'Equipe.

Les Nordistes en force, Mbappé et l'OM boudés

En effet, au moment où le quotidien sportif sort son équipe type de la phase aller basé sur les notes moyennes, un nom manque de suite : Kylian Mbappé. Malgré son statut de meilleur buteur du championnat (13 buts), il ne figure pas à la pointe de l'attaque. C'est l'un de ses dauphins Jonathan David (12 buts) qui est aligné avec 5,89 de moyenne. Une note supérieure à celle de Mbappé, lequel paye un mauvais début de championnat et une série de 3 dans les premiers matchs. Toutefois, l'explication arithmétique n'a pas convaincu les internautes.

La 19e journée de Ligue 1 ayant eu lieu le week-end dernier, il est temps de vous présenter le meilleur onze de la phase aller selon les notes de L'Équipe. https://t.co/7EFRwbYMEW pic.twitter.com/z85kiyU6yy — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 24, 2023

J'arrive pas à croire le meilleur buteur est Absent ou Mbappé joue au golf — Habibou Sanda Aboubacar (@HabibouSanda) January 24, 2023

« C un canular ? il est où Kiki », « L'absence du meilleur buteur de la coupe du monde du championnat et de loin le meilleur joueur de ce championnat est une mascarade un scandale.. donc un mec qui finit l'année civile avec quasiment 60 buts n'est pas présent dans l'équipe type », « J'arrive pas à croire le meilleur buteur est absent ou Mbappé joue au golf », peut-on lire. Ils ne seraient pas les seuls à se plaindre. Malgré leur bonne série et leur troisième place, les Marseillais ne placent que Chancel Mbemba en défense. A contrario les Lensois en ont 4 (Samba, Frankowski, Danso, Abdul Samed) et les Lillois (6e de L1) en ont 3 (David, Ismaily et Cabella). Les Parisiens complètent le tout avec Messi (6,73 meilleure note de L1), Neymar (6,67 deuxième note de L1) et Marco Verratti.