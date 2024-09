L1 ‍: Un nul sans folie entre Lens et l'OL

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

4e journée de Ligue 1 :

Stade Bollaert.

RC Lens – Olympique Lyonnais : 0-0.

En clôture de la 4e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais et le Racing Club de Lens n’ont pas réussi à se départager (0-0).

Désireux de recoller à la première partie de tableau, l’OL voulait enchaîner une deuxième victoire de suite en L1 du côté du Nord de la France. Sauf que malgré plusieurs opportunités, entre un but refusé à Orban pour hors-jeu (11e), une frappe d’Abner (27e) et une énorme occasion de Lacazette stoppée par Samba (32e), Lyon rentrait bredouille aux vestiaires (0-0 à la 45e).

Au retour de la pause, ce match animé sans but se poursuivait avec une occasion lensoise arrêtée par Niakhaté (48e). Puis Orban se voyait refuser un deuxième but pour un autre hors-jeu (57e). Après l’heure de jeu, Pierre Sage tentait d’apporter du sang neuf à son équipe avec les entrées de Mikautadze et Veretout (65e), mais sans grande réussite immédiate. En fin de match, Lens poussait avec Labeau Lascary (79e), Medina (81e) et Satriano (86e, 90e+5), sans trouver la faille non plus.

🔚 C'est terminé à Lens sur ce score nul et vierge 🤝



Auteurs d'une prestation solide, nos Gones partagent les points avec leur adversaire du soir ! 🔴🔵



0-0 #RCLOL pic.twitter.com/NzCceXtYEd — Olympique Lyonnais (@OL) September 15, 2024

C’est donc en toute logique que ce match se terminait par un match nul (0-0). Avec ce point, Lens, toujours invaincu cette saison, double Nantes et remonte à la quatrième place de la L1, à deux unités du podium. De son côté, l’OL reste dans la deuxième partie de classement à la 13e place avec quatre petits points en autant de journées.