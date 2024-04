L1 ‍: Un étranger pour sauver l’arbitrage français, l’idée est lancée

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

En pleine crise, l’arbitrage français devra trouver des solutions pour satisfaire les clubs de Ligue 1. En tant qu’ancien officiel du championnat français, Bruno Derrien propose d’intégrer un œil étranger à la direction.

Alors que 17 des 18 pensionnaires de Ligue 1 réclamaient sa tête, Antony Gautier a conservé son poste. La Fédération Française de Football n’a pas cédé sous la pression et continue avec le même directeur technique de l’arbitrage. Il faudra néanmoins apaiser les tensions avec les clubs professionnels qui soulignent les nombreuses erreurs commises malgré l’utilisation de la VAR. Pour l’ancien arbitre Bruno Derrien, la sonorisation des officiels pourrait aider.

« On accepte qu’Antony Gautier reste à la tête de l’arbitrage français », confie Jean-Pierre Caillot à la sortie d’une réunion de crise https://t.co/eQfsQXit2l — L' Est-éclair Sport (@lesteclairSport) April 3, 2024

« Je trouve que ça peut contribuer à ramener un peu de confiance entre les acteurs, a estimé l’ancien arbitre de Ligue 1 dans les colonnes d’Ouest-France. On est dans une ère où on veut tout savoir, il faut communiquer à tout va, il y a un devoir de pédagogie, probablement, à mettre en place et la sonorisation va le permettre. Après, je ne vois pas ce qu’on pourrait leur donner de plus en termes de technologie. »

L'objectif de l'uniformité

Au-delà des outils à leur service, les arbitres devront surtout veiller à ne pas se contredire d’un match à l’autre. « Le vrai problème, c’est que notre arbitrage manque de cohérence, d’uniformité, a constaté Bruno Derrien. C’est toujours compliqué, parce que l’uniformité des décisions, vous ne l’aurez jamais. Mais il faut essayer de tendre vers cela pour avoir une cohérence face à des situations de jeu identique L’axe de travail est là. Comment optimiser la VAR ? Comment la rendre plus efficace et plus compréhensible de tous ? »

Pour y parvenir, l’ancien sifflet du championnat français propose d’intégrer un œil extérieur afin d'aider Antony Gautier, actuel DTA, responsable des arbitres professionnels et manager de la VAR. « Il y a un impératif aujourd’hui, c’est de bien finir la saison. Qu’il n’y ait pas de polémique sur les matchs à enjeux. Pour la question du futur adjoint d’Antony Gautier, pourquoi ne pas faire venir un arbitre international étranger avec un œil neuf. Ça sera un des chantiers de l’été pour l’arbitrage français », a envisagé Bruno Derrien.