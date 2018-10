L1 : Un débat chaud avec les supporters, la porte est ouverte

Dans : Ligue 1.

Malgré leur interdiction et les sanctions contre les clubs, les fumigènes continuent d’entrer dans les stades de Ligue 1. Mais le problème pourrait être réglé dans les prochains mois.

En juillet dernier, Stéphane Testé, député LREM de la 12e circonscription de Seine-Saint-Denis, avait invité la ministre des Sports, Laura Flessel à l’époque, à envisager l’autorisation de nouveaux fumigènes dans les stades. Fabriquées au Danemark, ces torches ont la particularité de dégager moins de chaleur et de fumée, ce qui réduit les risques. Apparemment, la nouvelle ministre Roxana Maracineanu n’est pas contre puisque le débat avec les supporters est accepté.

« La mise en place d'une phase d'expérimentation sur l'utilisation des fumigènes dans les enceintes sportives mérite une concertation avec l'ensemble des parties prenantes du supportérisme, peut-on lire dans un communiqué. A ce titre, la loi n°2016-564 du 10 mai 2016 relative au renforcement du dialogue avec les supporters et au renforcement de la lutte contre le hooliganisme a créé l’instance nationale du supportérisme (INS), qui est présidée par la ministre des Sports. »

Le sujet sera officiellement évoqué

« Cette instance a pour objet de contribuer à la mise en place d’un véritable dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport et, ainsi, de trouver les conditions de participation des supporters et de leurs associations au bon déroulement des compétitions sportives relevant des ligues professionnelles. Il a été décidé lors de la dernière assemblée plénière le 9 avril 2018 que l’instance se saisisse courant 2018-2019 de cette question », a annoncé le gouvernement, qui accepte d’évoquer un sujet sensible dans le monde du foot.