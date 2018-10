L1 : Tuchel devant Garcia et Galtier, ce sont les trois meilleurs entraîneurs

Dans : Ligue 1, OM, PSG, LOSC, OL.

Dans un sondage réalisé à l'initiative de RTL, les Français, amateurs de football ou non, ont désigné ce dimanche ceux qu'ils considèrent comme étant les meilleurs entraîneurs du championnat de Ligue 1. A tout seigneur tout honneur, que ce soit pour ceux qui suivent de près le foot, ou ceux qui ne sont pas des fondus de ballon rond, c'est Thomas Tuchel, le coach allemand du Paris Saint-Germain qui est considéré comme le meilleur technicien de L1 avec 26% des voix pour le grand public et 36% pour les footeux. Et ce sondage révèle également que 64% des sondés jugent que Paris a fait le bon choix en allant chercher Thomas Tuchel pour succéder Unai Emery.

L'entraîneur du PSG devance Rudi Garcia, le coach de l'Olympique de Marseille obtenant respectivement 15% et 23% des suffrages, tandis que Christophe Galtier complète ce podium pour 11% des deux catégories de personnes sondées. Le trio PSG, OM et Lille étant commun, et dans les même ordre, que ce soit pour les amateurs de football ou le grand public. Ensuite, on trouve à égalité Bruno Genesio et Patrick Vieira pour la totalité des Français, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais étant seul quatrième pour ceux qui se disent attentifs au foot.