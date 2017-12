L1 : Thauvin, Kakuta ou Cavani... Qui va succéder à Fekir ?

Dans : Ligue 1, OM, PSG, ASC.

Après Nabil Fekir en octobre, qui sera élu meilleur joueur du mois de novembre en Ligue 1 ? Cela se jouera entre Florian Thauvin, Gaël Kakuta et Edinson Cavani puisque Memphis Depay et Neymar ont été écartés de la course. Les observateurs de la Ligue 1 ont jusqu’à dimanche soir (minuit) pour voter et faire gagner leur joueur favori…